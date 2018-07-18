Симуляции Неймара стали основой для компьютерной игры

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Футболист бразильской сборной Неймар, прославившийся своими симуляциями во время ЧМ-2018, вдохновил на создание компьютерной игры Neyboy Challenge.
Как пишет газета «Известия» 18 июля, игра уже появилась в сети. Задача пользователя – помочь виртуальному Неймару удержать равновесие. В противном случае, он упадет на газон, где будет плакать и кататься.
Активным пользователям игра очень понравилась.
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