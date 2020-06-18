Вместе в цифровое будущее: в ПФО определились победители регионального этапа конкурса

Конкурс для региональных журналистов и блогеров, рассказывающих о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ сфере и телекоммуникациях, проводился девятый год в партнерстве с корпорацией NEC.

Победителями и призерами признаны:

в номинации «Печатная пресса»

в номинации «Радио и ТВ»

в номинации «Интернет-СМИ»

в номинации «Социальные медиа»

Дмитрий Сыров, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»:

«Мы признательны всем участникам конкурса “Вместе в цифровое будущее”, которые вместе с нами ежегодно погружаются в сферу телекоммуникаций и создают ориентиры в цифровом мире, делая его простым, понятным и доступным для людей».

Представители медиасферы в Приволжском федеральном округе заявили на конкурс 356 работ. Наибольшую активность проявили журналисты из Нижнего Новгорода и Татарстана, представив 108 материалов. Традиционно самой популярной остается номинация «Интернет-СМИ» (109 работ).

Победители регионального этапа, занявшие первые места в основных номинациях, вышли во второй, федеральный этап конкурса, итоги которого по четырем номинациям и трем спецноминациям будут подведены летом 2020 года.

Конкурс для представителей региональных СМИ и блогеров «Ростелеком» проводит с 2012 года. В 2019–2020 гг. его партнером выступила дочерняя компания корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы».

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.