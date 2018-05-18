Сеть нового поколения LAA от МТС в Уфе: скачать за 60 секунд

Вчера, 17 мая, крупнейший телекоммуникационный оператор МТС запустил в Уфе LTE-сеть гигабитного класса – LAA. Причем, Уфа оказалась первой не только в России, но и во всей Восточной Европе, где уже можно серфить интернет на рекордных скоростях.

LTE-сеть гигабитного класса – это означает, что скорость трафика достигает рекордных и до сегодняшнего дня недосягаемых скоростей – 1 гигабит в секунду и более. Действующая сегодня LTE-сеть или 4G позволяет серфить интернет на скорости до 300 мегабит в секунду, а средний показатель скорости – до 100 мегабит в секунду.

Новая сеть станет еще одним элементом на пути к передаче данных будущего, до следующего поколения сети – 5G со скоростями до 25 гигабит в секунду – остается буквально полшага.

Ранее в декабре 2017 года компания МТС совместно с Ericsson и Qualcomm Technologies протестировали новую сеть и достигли пиковых скоростей в 700 мегабит в секунду, это произошло в Уфе, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Якутске. И вот сегодня в Уфе – впервые в Европе – установлен новый рекорд: скорость скачивания достигла 979 мегабит в секунду. При этом, во время испытаний, которые проходили в ТРЦ «Планета», средняя скорость практически не опускалась ниже 500 мегабит в секунду.

Для лучшего понимания возьмем, к примеру, самый популярный размер файла фильма, скачиваемого с торрентов – 1,5 гигабайта или 12 мегабит. При средней скорости скачивания в 500 Мбит/сек фильм будет скачан за 40 секунд.

Даже если средняя скорость будет чуть меньше, например, 300-400 Мбит/сек, то все-равно у вас на скачивание фильма уйдет не больше 1 минуты. Вспомните, сколько у вас сегодня уходит на скачивание кино? Ну, минут 10-20, не меньше. Разница, как говорится, налицо.

Применение новых технологий и новых более мощных скоростей скачивания с интернета интересно не только простым юзерам (зрителям, читателям интернета). Новые скорости не менее важны для тех, кто размещает в интернете контент.

По статистке 41% миллениалов (люди, родившиеся в 80-х годах прошлого века) испытывают стресс уже на первой секунде задержки при загрузке видео на youtube. 72% закроют вкладку уже после 4 секунд задержки. Из людей старше 37 лет задержатся на «задержке» до шести секунд, потом нажмут крестик в правом верхнем углу.

Новую высокоскоростную технологию предполагается использовать, в первую очередь, в местах, труднодоступных для сигнала. Это, главным образом, торговые центры, где из-за толстых стен сигнал становится порой крайне слабым. А при снижении скорости LTE-сети гигабитного класса в любом ТЦ, например, с 500 до 300 Мбит/сек большинство юзеров этого изменения не заметят вовсе.

Также применение новых технологий предполагается в местах массового скопления людей, где возможны проблемы с трафиком ввиду того, что в интернет заходят все и сразу. Например, на футбольном матче или на большом концерте всемирно известной звезды, когда выложить видео в Instagram и заселфиться нужно буквально всем и сразу.

Новые скорости будут актуальны при передаче видео сверхвысокой четкости, при сложных облачных (онлайн) играх нового поколения. Сверхвысокая скорость также будет использована в сервисах виртуальной и дополненной реальности.

Такие скорости достигаются за счет применения новых технологий. В частности, это использование лицензируемых и нелицензируемых частот. Первые – это те частоты, которые сотовый оператор и так уже использует, на это он получает лицензию, поэтому этот спектр, собственно, так и называется.

Спектр нелицензируемых частот – это те частоты, которые ни за кем не закреплены и которые, в принципе, можно использовать без ограничений. Например, мы, сами того и не подозревая, используем практически каждый день – это частоты, которые используются WiFi-роутерами.

Фото: Марат Гареев, mkset.ru

Так вот для ускорения интернет-трафика компания МТС использует помимо своих частот еще и общие частоты. Таким образом, пропускная способность увеличивается, что позволяет как раз-таки скачивать информацию (файлы) за более короткое время.

Это можно сравнить с введением на дороге новых полос движения. Например, из Черниковки в центр города по двум полосам вы доедете за 2 часа, а при движении по четырех-полосному проспекту вы потратите на это дело минут 20.

Еще одна технология, которая позволяет увеличить скорость – 256-QAM/ Это своего рода уплотнение информации, то есть, когда передается больший объем.

Важно отметить, что когда оператор использует для увеличения скорости интернета свободные частоты (частоты для WiFi), это никак не скажется ни на скорости, ни на качестве серфинга в интернете через WiFi-роутеры. Это достигается с помощью технологии LBT – Listen Befour Talk, когда используются только свободные каналы. Поэтому помех ни для кого не создается.

Использовать возможности новой сети LAA можно будет уже примерно со второй половины этого года, когда в продаже появятся смартфоны, поддерживающие новую технологию. Поначалу это будут топовые модели ведущих марок или, по-русски говоря, самые дорогие.