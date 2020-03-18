Краснодарский ЮЗТС представит свои разработки на выставке в Екатеринбурге

Мероприятие посвящено технологиям и оборудованию для машиностроения, металлообрабатывающей промышленности и сварочного производства.

На выставке будут представлены разработки российских предприятий из 45 городов, а также продукция зарубежных компаний. Мероприятие является объединяющим местом для профильных производств Большого Урала. Каждый год сюда приезжают чиновники, ученые, бизнесмены из этой сферы, поэтому проект становится отражением полной картины текущего состояния отрасли.

Сообщается, что 20-я выставка пройдет в три дня, а ее гостями станут около трех тысяч человек. В рамках мероприятия делегация от ЮЗТС проведет переговоры с постоянными партнерами и попробует привлечь внимание к своей продукции новых заказчиков. Представители завода отметили, что уральские предприятия являются главными покупателями станков и комплексов ЮЗТС.

В ходе специализированной выставки ЮЗТС представил проект своей передовой разработки – макет высокоточного обрабатывающего токарно-фрезерно-расточного центра модели VC 32/28 Gantry Machine. Его габариты составляют 11×9×8 м, масса - 80 тонн. Центр разработан для предприятий авиационной, космической, атомной промышленности и энергомашиностроения.

Специалисты заявляют, что новое оборудование будет заменой сразу нескольких металлообрабатывающих станков, что благоприятно отразится на капитальных расходах, времени на производство и транспортировку деталей по заводу.

«Базовая технологическая платформа Gantry Machine является основой для развития импортозамещающих технологий в области обработки крупногабаритных деталей», — сообщили в пресс-службе ЮЗТС.

Новый продукт уже побывал на таких выставках, как «Иннопром-2019» (Екатеринбург), «Металлообработка-2019» (Москва), EMO Hannover 2019, «Большая промышленная неделя» (Каир) и др. Комплекс неоднократно признавался специалистами как образец индустрии 4.0.

Ожидается, что первый обрабатывающий центр будет передан заказчику в 2020 году.