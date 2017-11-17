В Одноклассниках появятся новые «эмоджи»

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Новинка позволит наиболее точно выразить свои чувства к контенту, встречающемуся в социальной сети.
Социальная сеть Одноклассники запустила в тестовом режиме кнопки альтернативных эмоций в довесок к привычному «Класс». Теперь часть пользователей может выражать эмоции посредством кнопок «Супер!», «Обожаю», «Ахаха», «Печаль» и «Шок!».
При помощи новых эмоций можно наиболее точно выразить свои чувства к определенному контенту. Пять возможных вариантов появятся после нажатия на привычный «Класс» и при наведении на него в привычной веб-версии.
Пользователи, попавшие в группу для тестирования, могут использовать нововведение на любом устройстве – в десктопной и мобильной версии социальной сети, а также в приложениях ОК на Андроиде и iOS.
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