В Одноклассниках появятся новые «эмоджи»

Новинка позволит наиболее точно выразить свои чувства к контенту, встречающемуся в социальной сети.

Социальная сеть Одноклассники запустила в тестовом режиме кнопки альтернативных эмоций в довесок к привычному «Класс». Теперь часть пользователей может выражать эмоции посредством кнопок «Супер!», «Обожаю», «Ахаха», «Печаль» и «Шок!».

При помощи новых эмоций можно наиболее точно выразить свои чувства к определенному контенту. Пять возможных вариантов появятся после нажатия на привычный «Класс» и при наведении на него в привычной веб-версии.