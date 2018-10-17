Правительство Башкирии получило гран-при Российской агропромышленной выставки

Делегация Башкирии приняла активное участие в основных мероприятиях, прошедших в рамках «Золотой осени». В дни работы выставки на стенде республики были проведены переговоры, встречи на высоком уровне. Подписан ряд соглашений о сотрудничестве с регионами и крупными компаниями. В частности, Башкирия и Марий Эл договорились совместно развивать сельхозкооперацию и расширять экспорт продукции АПК, а Минсельхоз Башкирии и российский железнодорожный оператор ООО «Технотранс» достигли соглашения о транспортировке зерна из республики в регионы РФ, на экспорт.