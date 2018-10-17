Правительство Башкирии получило гран-при Российской агропромышленной выставки
В Москве завершила работу юбилейная 20-я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», сообщили в пресс-службе правительства республики.
Делегация Башкирии приняла активное участие в основных мероприятиях, прошедших в рамках «Золотой осени». В дни работы выставки на стенде республики были проведены переговоры, встречи на высоком уровне. Подписан ряд соглашений о сотрудничестве с регионами и крупными компаниями. В частности, Башкирия и Марий Эл договорились совместно развивать сельхозкооперацию и расширять экспорт продукции АПК, а Минсельхоз Башкирии и российский железнодорожный оператор ООО «Технотранс» достигли соглашения о транспортировке зерна из республики в регионы РФ, на экспорт.
Заместитель премьер-министра правительства республики – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов в рамках форума выступил на круглых столах, посвященных молочному скотоводству, производству органической продукции и теме регионального брендирования.
Республиканские предприятия в отраслевых конкурсах завоевали 166 медалей, из которых 94 — золотых, 44 — серебряных и 28 — бронзовых. Правительство Республики Башкортостан удостоено Гран-При «За вклад в развитие выставки».