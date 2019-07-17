347 металлургов Башкирии наградят к профессиональному празднику

На торжественной церемонии наградят лучших работников предприятия. В этом году 100 белорецких металлургов представлены к различным званиям и наградам федеральных и республиканских, отраслевых и муниципальных ведомств, а также корпоративным и профсоюзным наградам. В их числе и лучшая трудовая династия. Ей стала семья Скрипиных, состоящая из пяти человек, чей общий трудовой стаж на комбинате насчитывает более 118 лет.

По итогам трудового соревнования отметят 47 лучших рабочих и 16 лучших специалистов предприятия. 25 работникам комбината присвоят звание «Ветеран труда АО «БМК», а фотографии 66 работников и двух лучших смен и бригады разместят на доске почета комбината.

Впервые в этом году четыре коллектива цехов БМК наградят за победу в соревновании за звание «Лучший трудовой коллектив». Им вручат переходящие вымпелы, носящие имена бывших директоров комбината: Василия Овчаренко, Петра Осетрова, Николая Дроздова, Вадима Кулеши, внесших значимый вклад в развитие предприятия.