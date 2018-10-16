ВКонтакте появится грантовая программа поддержки предпринимателей из регионов

В социальной сети поддержат предпринимателей из городов и населенных пунктов, с населением менее 500 000 человек. Победители программы, помимо экспертной поддержки, разделят вознаграждения от ВКонтакте и банка «Открытие».

200 участников программы будут проходить обучение в формате образовательных VK Live и получат домашние задания, которые помогут подготовить и сформировать стратегию для своего бизнеса. В качестве наставников и спикеров выступят сотрудники ВКонтакте и банка «Открытие», а также представители бизнеса и поп-культуры.

Авторы лучших стратегий по мнению жюри получат гранты на продвижение бизнеса ВКонтакте. Общая сумма вознаграждений победителей трёх этапов программы #яделаюбизнес составит 2,7 миллиона рублей. Кроме того, они получат дополнительные денежные гранты на свой расчетный счёт в банке «Открытие» — победители разделят 1 миллион рублей.