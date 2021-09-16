Google: Компания уважает законы всех стран, в которых предлагает свои сервисы

Официальный представитель Google Александр Монин выступил с заявлением о том, что корпорация не находится на чьей-либо политической стороне и предпочитает уважать законодательства всех государств, которым предлагает сервисы.

Так Монин ответил на вопрос журналистов об оценке руководством Google претензий, которые предъявила корпорации Россия. Об этом пишет информационное издание RT. По словам Монина, Google все время находится в тесных контактах с представителями регулирующих органов Российской Федерации для разрешения юридических вопросов. Корпорация постоянно поддерживает при этом и диалог с регулятором, заверил представитель компании. Руководитель комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов ранее констатировал, что действия Googlеи Apple на выборах в России Совет Федерации расценивает как вмешательство в ее внутренние дела.

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