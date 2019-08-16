Ступень ракеты Ariane-4 раскололась на орбите Земли

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Третья ступень находящейся на орбите Земли ракеты-носителя Ariane-4 распалась на несколько частей.
Информация об этом поступила от ВВС США 15 августа, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что ступень разрушилась еще 22 июля. Пока нет данных о том, что это случилось из-за удара небесного тела.
Одноразовая ракета Ariane-4 относится к среднему классу. Её разработали в компании Arianespace (Франция).
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