Школы России оснастят камерами, распознающими лица

Об этом сообщают « Новые известия » со ссылкой на данные госзакупок и газету «Ведомости» . Согласно опубликованной информации, все 43 тысячи российских школ планируют оснастить камерами с функцией распознавания лиц. Согласно планам, это должно обеспечить безопасность детей в школах, отследить, когда кто из них пришел в школу или покинул ее, обнаружить посторонних в помещениях.

Камеры, которые разрабатывает компания «Элвис-неотек» (входит в «Роснано») планируют установить в залах школ, на лестницах, у школы и за ее пределами. Согласно документации, в компании предложили установить более 28 тысяч камер по цене около 10 тысяч рублей за каждую. Каждая из них будет подключена к платформе Orwell — системе видеонаблюдения с функциями «компьютерного зрения». Дополнительно к системе подключен модуль распознавания лиц от компании NtechLab, тоже входящей в структуру «Ростеха». Таким образом, согласно этой технологии, камеры в режиме реального времени смогут сверять лица с базой. В школу смогут попасть только авторизованные лица.