ВКонтакте расскажет о Кубке Конфедераций в специальной ленте

ВКонтакте запустила новостную ленту с записями о Кубке Конфедераций 2017.

Кубок Конфедераций стартует в Москве уже завтра, 17 июня. С этого дня пользователи социальной сети Вконтакте могут включить специальную вкладку, где на протяжении всего турнира будут собираться новости турнира, фоторепортажи, интервью и аналитические статьи от ведущих спортивных изданий и официального сообщества FIFA.

Оперативная информация о счете текущих и прошедших матчей и анонсы о предстоящих играх будет отражаться в информационном блоке над футбольной лентой.

Напомним,Кубок Конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Участие в нём примут действующие победители континентальных и мирового чемпионатов, а также команда-хозяйка предстоящего Чемпионата мира: Россия, Португалия, Мексика, Новая Зеландия, Камерун, Чили, Австралия и Германия.

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