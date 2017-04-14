Летом Одноклассники и музей «Гараж» проведут виртуальные экскурсии

Музей современного искусства «Гараж» и социальная сеть Одноклассники запускают серию еженедельных онлайн-экскурсий, рассказывающих о выставках летнего сезона.

Каждую среду, с 21 июня по 12 июля, в 18:00 московского времени экскурсоводы музея в прямом эфире будут рассказывать о текущих выставках. Виртуальные экскурсии будут проходить в группе Музея «Гараж» в Одноклассниках.

Первая экскурсия пройдет 21 июня, она будет посвящена проекту «Дэвид Аджайе: форма, масса, материал» – первой персональной выставке знаменитого архитектора в России.

28 июня пользователи социальной сети Одноклассники смогут увидеть выставку американского художника Рэймонда Петтибона - около 400 его работ.

5 июля пройдет экскурсия по выставке «Худпром Конго: живопись для народа» — панораме искусства народных художников Конго последних 50 лет.

Узнать о жизни и творчестве в условиях цензуры знаменитых советских поэтов нонконформистов Игоря Холина и Генриха Сапгиру можно будет 12 июля на экскурсии по выставке «Холин и Сапгир. На правах рукописи».