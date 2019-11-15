Школьников из Башкирии приглашают принять участие в создании энциклопедии будущего

Школьники Башкортостана смогут принять участие в конкурсе «Будущее время Поколения М», в рамках которого юные писатели и художники создадут книгу о мире будущего.

Проявить себя могут дети от 11 до 18 лет. Для этого им нужно написать рассказ или нарисовать иллюстрацию на одну из конкурсных тем: «Город будущего», «Медицина будущего», «Наука и технологии будущего», «Развлечения будущего», «Образование будущего», «Мода будущего». Затем работу необходимо загрузить на сайт до 12 апреля 2020 года. Лучшие из них станут основой для иллюстрированной энциклопедии. Книга появится в магазинах в следующем году.

На сайте проекта также создадут образовательную программу от экспертов, благодаря которой юные участники смогут сориентироваться в мире современных технологий, получить новые идеи и расширить поле для фантазии.

Экспертами конкурса выступят космонавт Федор Юрчихин, председатель Гильдии словесников Антон Скулачев, научный журналист Андрей Константинов, психолог, автор популярных книг по психологии для школьников Ирина Чеснова, известные дизайнеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, знаменитый книжный график и иллюстратор сотни книг, председатель Совета по детской книге России Виктор Чижиков, главный художественный редактор «Аванты» Екатерина Гордеева, а также эксперты по цифровым технологиям МТС: руководитель центра инноваций МТС Владимир Хренков, руководитель центра Искусственного интеллекта МТС Аркадий Сандлер и другие.

Руководитель благотворительных программ МТС Екатерина Филатова пояснила, что пять лет назад был запущен проект «Поколение М». По её словам, участие в нём издательства «АСТ» и благотворительного фонда «Система» позволило запустить комплексный конкурс «Будущее время Поколения М», который даёт уже в юном возрасте стать опубликованным автором и профессиональным иллюстратором.

В свою очередь президент благотворительного фонда «Система» Анна Янчевская пояснила, что уже два года реализуется проект по перезагрузке научной фантастики «Будущее время», состоящий из конкурса, образовательной программы издания сборников рассказов. Теперь же, по её словам, рамки решили расширить.

«Объединив нашу экспертизу с опытом и ресурсами проекта «Поколение М» от МТС, мы вместе начинаем поиск смелых визионеров со свежими идеями и высоким потенциалом среди совсем юных ребят, которые в будущем смогут стать лицом российской научной фантастики», — отметила Янчевская.