МТС назвал самые «качающие города» Башкирии

Всего дата-трафик в мае 2020 года увеличился более, чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, взрывной рост зафиксирован у развлекательных сервисов – более чем в 5 раз.

Наиболее качающим городом, по данным аналитиков МТС, является Салават. Показатели прироста трафика здесь наиболее высокие в республике. Дата-трафик в мае 2020 года увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Второе место по приросту трафика занимает Стерлитамак, незначительно отстает – Нефтекамск.

Самые «скромные» показатели онлайн-активности – у Белорецка и Мелеуза. Прирост трафика здесь составил менее двух процентов.