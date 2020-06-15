МТС назвал самые «качающие города» Башкирии
МТС составил рейтинг онлайн-активности городов Республики Башкортостан.
Всего дата-трафик в мае 2020 года увеличился более, чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, взрывной рост зафиксирован у развлекательных сервисов – более чем в 5 раз.
Наиболее качающим городом, по данным аналитиков МТС, является Салават. Показатели прироста трафика здесь наиболее высокие в республике. Дата-трафик в мае 2020 года увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Второе место по приросту трафика занимает Стерлитамак, незначительно отстает – Нефтекамск.
Самые «скромные» показатели онлайн-активности – у Белорецка и Мелеуза. Прирост трафика здесь составил менее двух процентов.
При этом в структуре интернет-трафика уверенно лидирует видеоконтент – на его долю приходится более 60% всего потока. Самым популярным приложением у жителей Башкирии оказался YouTube – на этот видеохостинг приходится около трети трафика. Активность в социальных сетях также возросла: прямые эфиры в Instagram теперь смотрят почти в два раза чаще, чем раньше.