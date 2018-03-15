В видеозвонках Одноклассников появилась демонстрация экрана

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Пока что трансляция работает в веб-версии социальной сети.
Пользователи Одноклассников теперь могут показать экран своего компьютера во время видеозвонка. Нововведение позволяет смотреть с друзьями и родными фотографии или видео, обсудить с коллегами презентацию и получить техническую помощь.
Сейчас демонстрация экрана есть в веб-версиях Одноклассников, но скоро появится и в мобильных приложениях.
Включить демонстрацию экрана можно при помощи кнопки «Транслировать экран» на этапе дозвона, при этом выбрав трансляцию всего экрана или какой-то из открытых программ.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей