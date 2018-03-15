В видеозвонках Одноклассников появилась демонстрация экрана

Пользователи Одноклассников теперь могут показать экран своего компьютера во время видеозвонка. Нововведение позволяет смотреть с друзьями и родными фотографии или видео, обсудить с коллегами презентацию и получить техническую помощь.

Сейчас демонстрация экрана есть в веб-версиях Одноклассников, но скоро появится и в мобильных приложениях.