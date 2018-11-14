«Республика LIVE»: телеканал БСТ запускает новый проект

Этот проект для башкирского ТВ – уникальный и необычный. Впервые зрители смогут увидеть ту часть работы руководителя республики, которая обычно остаётся за кадром. Съемочная группа сопровождает врио Главы Башкортостана в его рабочих поездках по городам и районам республики.

Как правило, на телевидении такие поездки освещаются в рамках выпусков новостей и включают в себя лишь небольшую часть информации. В программе «Республика LIVE» работа главы региона будет представлена в более широком формате и с несколько иной стороны: как и о чём Радий Хабиров общается с людьми, какие задачи он ставит местным чиновникам, какие выводы делает по итогам поездок по республике. На эти и другие вопросы руководитель региона отвечает в ходе общения с ведущей проекта Еленой Прочаковской.

– С первых дней своей работы в качестве руководителя республики Радий Хабиров ставит задачу максимально использовать все виды коммуникаций для взаимодействия с людьми. Наиболее востребованным способом получения информации сегодня остаётся телевидение. Однако времени давать большие интервью у врио Главы Башкортостана пока нет – на местах слишком много острых вопросов, которые требуют его внимания, – подчёркивает пресс-секретарь Главы Башкортостана Фанур Ягафаров.

– Вместе с тем мы понимаем, что есть реальный запрос на общение с руководителем региона. Это видно в том числе по шквалу сообщений от жителей республики в социальных сетях. Поэтому формат проекта «Республика LIVE» в настоящее время наиболее оптимален.