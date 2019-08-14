БМК в июле 2019 года увеличил реализацию метизов для ряда отраслей

Всего за этот месяц БМК отгрузил более 39 тыс. тонн метизов. Положительная динамика сложилась по продукции для предприятий электродной промышленности, автопрома и строительной сферы.

Выросла реализация низкоуглеродистой сварочной проволоки для изготовления электродов и стальных фасонных профилей для производства крепежных изделий для автомобильной промышленности: на 38% и на 29% соответственно.

На 12% увеличились продажи гвоздей и арматурных прядей для промышленного и гражданского строительства. Небольшой рост продемонстрировали стальная проволока, холоднодеформированная арматура для производства различных железобетонных конструкций и сеток, а также стальные канаты.