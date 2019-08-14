БМК в июле 2019 года увеличил реализацию метизов для ряда отраслей
Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») в июле увеличил отгрузку отдельных видов метизов относительно июня текущего года.
Всего за этот месяц БМК отгрузил более 39 тыс. тонн метизов. Положительная динамика сложилась по продукции для предприятий электродной промышленности, автопрома и строительной сферы.
Выросла реализация низкоуглеродистой сварочной проволоки для изготовления электродов и стальных фасонных профилей для производства крепежных изделий для автомобильной промышленности: на 38% и на 29% соответственно.
На 12% увеличились продажи гвоздей и арматурных прядей для промышленного и гражданского строительства. Небольшой рост продемонстрировали стальная проволока, холоднодеформированная арматура для производства различных железобетонных конструкций и сеток, а также стальные канаты.
«Несмотря на небольшое снижение объемов реализации на рынке метизов в июле, БМК сумел укрепить свои позиции благодаря эффективной работе с потребителями», – отметил генеральный директор АО «БМК» Сергей Федоров.