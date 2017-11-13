МТС запустила связь на горе Иремель в Башкирии

Оператор сообщил о запуске оборудования, обеспечивающего мобильную связь у подножия и на склонах горы Иремель.

МТС первой среди операторов начала предоставлять связь в этом природном парке абонентам Башкирии.

- Зона покрытия впервые охватывает вершину Большой Иремель, юго-восточный склон и станет доступной для туристов и жителей населенных пунктов, расположенных у подножия горного массива, села Махмаутово и Николаевка, - сообщили в пресс-службе ПАО «МТС». - Запуск мобильной связи МТС стал возможен в рамках республиканской программы, организованной при поддержке правительства Башкирии, по развитию туристско-рекреационного кластера в башкирском Зауралье.

- Появление мобильной связи на легендарной вершине Башкирии – это важнейший социальный проект, реализации которого особенно ждали местные жители и любители активного горного отдыха, - отметил директор филиала МТС в Башкирии Антон Марченко. - С появлением связи в этой местности, сложной для развития телекоммуникаций из-за удаленности и горного ландшафта, развитие экологического туризма получит новые ресурсы. Кроме того, мобильная связь обеспечит возможности для оперативного реагирования спасательных служб и стабильную работу навигационных сервисов.