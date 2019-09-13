В Великобритании разработали уникального робота

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Сотрудники лондонского имперского колледжа изобрели робота, передвигающегося по поверхности воды как летучая рыба.
Конструкция оснащена насосом, закачивающим воду в специальную емкость, откуда вырывается газовая струя после определенных химических реакций, сообщает газета «Известия».
Такое уникальное техническое решение позволяет роботу отрываться от поверхности воды, пролетать до 26 метров за раз, а также поднимать предметы, превосходящие его вес в 25 раз.
Предполагаемая область использования устройства - отбор проб воды, например, при авариях, угрожающих здоровью людей.
Ученые пока провели испытания робота в озере, однако вскоре планируется протестировать его функциональность в океанских рифах и нефтяных платформах.
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