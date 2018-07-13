В России впервые в эфире мобильного интерактива разыграют 1 млн рублей

Специальная игра будет состоять из 15 вопросов. После 12 вопроса правила поменяются — игроки не смогут использовать «жизни» после неверного ответа и не увидят ответы друзей.

Партнером эфира выступит AliExpress: до этого компания провела серию из 12 игр, в которых было разыграно 2,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Вконтакте.

На данный момент рекордный выигрыш составляет 100 000 рублей — эта сумма была разыграна в рамках игры до одного победителя.

«Клевер» — онлайн-игра, производством которой занимаются творческая лаборатория Ивана Урганта и ВКонтакте. Участники выигрывают денежные призы, правильно отвечая на вопросы. В качестве ведущих участие в «Клевере» принимают знаменитости — Иван Ургант, Ёлка, Джиган, Дмитрий Хрусталёв, Бригада У, Илья Соболев, Алла Михеева и другие.

Интерактивное шоу проходит в прямом эфире — в 13:00 и в 20:00 по московскому времени по будням и в 20:00 по выходным. Для победы необходимо правильно ответить на 12 вопросов, денежный приз поровну делится между победителями.