ЮЗТС создал новый станок для «Белэнергомаша»

Южный завод тяжелого станкостроения создал новый универсальный станок для предприятия «Белэнергомаш». Станок, оснащенный числовым программным управлением, стал уже шестым по счету для белгородского предприятия. Он разработан для того, чтобы выполнять широкий спектр высокоточных операций.

Южный завод тяжелого станкостроения выполняет все взятые на себя обязательства, отмечает сторона-заказчик. Члены приемной комиссии рассказали, что с ЮЗТС «Белэнергомаш» сотрудничает уже более года. Краснодарский завод зарекомендовал себя как надежный партнер.

ЮЗТС был создан на базе легендарного советского завода имени Седина, который обеспечивал станками не только тяжелую промышленность Союза, но и другие государства. Преемник предприятия взял на себя все функции легендарного завода, в том числе и социальную: он обеспечил работой больше ста человек. У предприятия сегодня есть договоренность с Кубанским государственным технологическим университетом о целевой подготовке студентов, будущие специалисты проходят на ЮЗТС практику.