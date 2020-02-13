Отличные перспективы: «Башнефть» ввела в эксплуатацию новое месторождение

Нефтяная компания «Башнефть» (входит в структуру НК «Роснефть») приступила к активной разработке Анастасьинского нефтяного месторождения, расположенного в Аскинском районе Башкирии.

Как рассказали в компании, Анастасьинское месторождение было открыто в ходе геологоразведочных работ, которые велись на Западно-Кунгакском лицензионном участке. Поисковая скважина дала обнадеживающие результаты: на глубине около 1,6 тысячи метров, в отложениях бобриковского-радаевского горизонта, были обнаружены залежи углеводородного сырья.

И вот теперь начата его добыча через наклонно-направленную скважину-первооткрывательницу. По уточненным данным, в ближайшее время должна быть введена в эксплуатацию вторая пробуренная поисковая скважина.

Транспортировка нефти запланирована по трубопроводу по направлению к соседнему Биавашскому месторождению, производственная инфраструктура которого приспособлена для подготовки нефти до товарного качества. Таким способом получится достичь синергетического эффекта при обустройстве Анастасьинского месторождения.

Разработкой нового месторождения традиционно занимается дочернее общество АНК «Башнефть» - ООО «Башнефть-Добыча».

Тем временем изучение Западно-Кунгакского лицензионного участка продолжается. По мнению геологов, на его территории перспективные извлекаемые ресурсы нефти могут составить около 2 млн тонн, газа – 96 млн м3.

Отметим, что расширение ресурсной базы, поиск и разработка новых запасов природного сырья с применением современных технологий являются стратегическим направлением деятельности Компании и позволяют говорить об обеспечении стабильной добычи углеводородов в средней и долгосрочной перспективах.

Для справки

ООО «Башнефть-Добыча» было создано в 2009 году в составе ПАО АНК «Башнефть». Основную производственную деятельность предприятие ведет на территории Башкортостана и Татарстана, а также в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Оренбургской области.

По итогам минувших десяти лет деятельности число разрабатываемых ООО «Башнефть-Добыча» лицензионных участков выросло со 192 до 222. При этом средний дебит нефти на скважину с 2009 года поднялся на 73%.