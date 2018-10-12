В Башкирии снизились цены на спутниковое ТВ

Но не так важно оборудование, как то, к чему оно открывает доступ. По акции «Полгода за полцены» всего за 195 рублей в месяц пользователь спутникового ТВ МТС получит пакет из 201 телеканала на любой вкус, включая фильмовые каналы. При такой низкой стоимости похожего по наполнению предложения от спутниковых операторов в нашей стране не найти — даже у самой МТС. Но и это не всё. По той же акции каждый подключившийся полгода сможет бесплатно смотреть ещё пять детских каналов и четыре канала для взрослых. Итого — 210 телеканалов за 195 рублей.