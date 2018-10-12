В Башкирии снизились цены на спутниковое ТВ

С началом нового телесезона и без того самое доступное спутниковое ТВ от МТС стало ещё выгоднее.
В рамках акции «Полгода за полцены» стоимость комплекта оборудования снижена, а все новые пользователи получат шестимесячную скидку на обширный пакет телеканалов.
Условия получения оборудования для подключения не имеют аналогов:
- комплект с тарелкой в 0,6 м — 3590 рублей;
- комплект с тарелкой в 0,9 м — 4000 рублей.
Но не так важно оборудование, как то, к чему оно открывает доступ. По акции «Полгода за полцены» всего за 195 рублей в месяц пользователь спутникового ТВ МТС получит пакет из 201 телеканала на любой вкус, включая фильмовые каналы. При такой низкой стоимости похожего по наполнению предложения от спутниковых операторов в нашей стране не найти — даже у самой МТС. Но и это не всё. По той же акции каждый подключившийся полгода сможет бесплатно смотреть ещё пять детских каналов и четыре канала для взрослых. Итого — 210 телеканалов за 195 рублей.
Акция «Полгода за полцены» действует во всех 83 регионах, в том числе и в Башкирии. Подключиться к нему можно в любом из 5700 салонов розничной сети МТС, через агентов-распространителей, а также в интернет-магазине оператора.
Все абоненты мобильной связи МТС при подключении спутникового ТВ МТС получают дополнительный бонус: 20% от суммы, потраченной на «спутник», возвращается на счёт мобильного телефона.