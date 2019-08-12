Huawei выпустила платформу смешанной реальности Cyberverse

По словам разработчиков, Cyberverse является новой платформой, переосмысливающей реальный и цифровой миры. Об этом информирует RNS.

На страничке Huawei в Twitter сказано, что новая платформа поможет пользователям лучше ориентироваться в пространстве, и успешнее познавать окружающий мир.