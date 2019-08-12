Фото: flickr.com
Huawei выпустила платформу смешанной реальности Cyberverse
Вчера, 20:35Технологии
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Компания Huawei провела презентацию платформы сервисов смешанной (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse.
По словам разработчиков, Cyberverse является новой платформой, переосмысливающей реальный и цифровой миры. Об этом информирует RNS.
На страничке Huawei в Twitter сказано, что новая платформа поможет пользователям лучше ориентироваться в пространстве, и успешнее познавать окружающий мир.
Huawei была основана в 1987 году. На сегодняшний день эта самая крупная китайская компания в сфере телекоммуникаций.
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