На БМК начат монтаж нового канатного оборудования

Оборудование приобретено в рамках импортозамещающего проекта по производству многопрядных канатов. Запуск машины запланирован на декабрь 2018 года.

Проект реализуется при поддержке Фонда развития промышленности РФ и Правительства Республики Башкортостан.

Канатная машина изготовлена немецкой фирмой Sket Verseilmaschinenbau GmbH – одного из ведущих мировых производителей оборудования для метизной и кабельной отраслей. Производственная линия длиной 76 метров устанавливается на новом участке канатного цеха №2. Она полностью автоматизирована и позволяет свивать нераскручиваемые канаты с числом прядей от 6 до 12 и диаметром до 90 мм. Эта продукция используется в грузоподъемной технике, несущих элементах подвесных мостов, угольной и горнорудной промышленности, газонефтедобыче, рыболовстве, судоходстве.

На новом оборудовании БМК сможет выпускать до 15 тыс. тонн многопрядных канатов в год. Таким количеством, к примеру, можно оснастить порядка 6 тыс. карьерных экскаваторов.