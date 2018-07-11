В Башкирии частным врачам разрешат выдавать рецепты в электронном виде

В законопроекте говорится, что частные медицинские организации имеют право выдавать медицинские заключения, справки, рецепты на лекарства и медицинские изделия с согласия пациента в форме электронных документов, сообщает пресс-служба башкирского парламента.

Как прокомментировал спикер башкирского парламента Константин Толкачев, это требование времени, так как электронный документооборот приобретает все большее распространение в различных сферах.