Госкоминформ Башкирии разъяснил, почему на телеэкранах появилась буква «А»

Не так давно телезрители в Башкирии заметили рядом с привычными логотипами телеканалов букву «А». Появилось ощущение, что что-то происходит, но что именно – было непонятно. В госкомитете по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» прояснили ситуацию.

- Наличие на экране литеры «А» означает, что зритель смотрит старый аналоговый телевизор, либо пользуется новым телевизором, не переключенным в режим приема цифрового сигнала, - сообщили в госкоминформе. - В цифровой версии указанных каналов литера «А» отсутствует.

Что такое цифра

Дело в том, что уже сегодня жители Башкирии могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Практически во всех населенных пунктах республики (95,5%) в новом, повышенном, качестве доступны 10 программ пакета цифровых телеканалов: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

В Башкирии телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» выходят с включением региональных программ филиала ВГТРК ГТРК «Башкортостан».

К концу 2018 года жители республики получат возможность принимать ещё 10 цифровых каналов: СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ.

Мир движется к цифре. Цифровое телевидение дает совершенно другое качество изображения. К тому же прежняя система телевидения, аналоговая, требует большого частотного ресурса, и ее развитие технически и экономически нецелесообразно.

- Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта, - добавили в госкоминформе. - При этом в отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов зрители цифрового эфирного телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр.

При этом аналоговый формат вещания сохранится до тех пор, пока в нем будет необходимость у телезрителей и вещателей, пояснили в ведомстве.

Как подключиться к цифровому ТВ

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от условий проживания). Если телевизор старого образца, то потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разовая процедура. Стоимость дециметровой антенны начинается от 300 рублей, цифровой приставки – от 700 рублей. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в любых магазинах, торгующих электроникой.