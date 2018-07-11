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Госкоминформ Башкирии разъяснил, почему на телеэкранах появилась буква «А»
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Госкоминформ Башкирии разъяснил, почему на телеэкранах появилась буква «А»

Сегодня, 11:35ТехнологииРустэм Башкирцев
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