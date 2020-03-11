БМК посетила правительственная делегация Башкортостана

Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») посетили первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров, министр промышленности и энергетики Башкортостана Александр Шельдяев и другие руководители министерств и ведомств региона.

Гости в сопровождении генерального директора АО «БМК» Сергея Федорова побывали в прокатном цехе и увидели, как изготавливается катанка – заготовка для проволоки. Также они познакомились с производством многопрядных канатов для нефтегазовой и горнодобывающей отраслей, мосто- и судостроения, в том числе импортозамещающей продукции – канатов с полимерным покрытием.

Здесь же в цехе гостям продемонстрировали широкий сортамент производимых на комбинате метизов: стальной проволоки, канатов, а также уникальную продукцию БМК – микропроволоку, диаметр которой в несколько раз тоньше человеческого волоса.

«Белорецкий металлургический комбинат – одно из легендарных и уникальных предприятий на Урале и, в частности, в Башкортостане. Комбинат имеет свои наработанные десятилетиями компетенции, выпускает конкурентоспособную продукцию, которая поставляется практически по всей России и на экспорт. Сегодня предприятие реализует проект по модернизации сталепроволочного производства. Ему присвоен статус приоритетного инвестпроекта Республики Башкортостан, что позволяет БМК получить определенную государственную поддержку», – отметил первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

АО «Белорецкий металлургический комбинат» – крупнейшее метизное предприятие России. Комбинат производит катанку, стальную проволоку из качественных марок сталей, стальные канаты, ленту различных размеров и сечений, гвозди. Продукция БМК востребована во многих отраслях промышленности: строительной, топливно-энергетической, машиностроительной, а также на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Комбинат входит в Группу «Мечел».

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