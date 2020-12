МТС при помощи Ericsson и Qualcomm запустила в Уфе пилотную зону 5G на частотах LTE

Компания МТС при поддержке компаний Ericsson (NASDAQ: ERIC) и Qualcomm Technologies, Inc., развернула в г. Уфе на действующей коммерческой сети 4G пилотную зону пятого поколения с использованием коммерческих 5G-смартфонов.

Новая технология даст возможность быстро и при невысоких затратах развернуть широкое покрытие в стандарте 5G на существующей LTE-инфраструктуре. Тестирование новой технологии проводилось на коммерческих базовых станциях МТС с помощью решения Ericsson Spectrum Sharing на базе действующего оборудования Ericsson Radio System и коммерческих 5G-смартфонов OPPO Reno 4 Pro и Nokia 8.3 5G. Эти смартфоны в ближайшее время будут представлены в продаже в салонах связи МТС. Технология Ericsson Spectrum Sharing распределяет ресурсы сети между технологиями 4G LTE и 5G NR внутри выделенной полосы с интервалом в одну миллисекунду. Это значительно повышает эффективность использования спектра и сокращает задержки и время установления соединения. Кроме того, протестированное решение позволяет на четверть улучшить покрытие 5G NR за счет агрегации с более низкими частотными диапазонами LTE. «МТС активно развивает технологии и инновационную инфраструктуру 5G в регионах России. Уфа стала одним из первых городов, где появилась пилотная сеть пятого поколения. Это стратегическая территория для страны и регион с высоким уровнем развития технологий и динамично развивающейся экономикой. Возможности сети 5G МТС позволят протестировать самые передовые решения, которые вскоре станут доступны бизнесу, и будут способствовать более эффективному развитию республики», — отметил директор филиала МТС в Республике Башкортостан Егор Фисюк. В марте 2020 года МТС и Ericsson первыми в России протестировали технологию динамического перераспределения частотного ресурса между сетями 4G LTE и 5G NR на indoor коммерческой базовой станции в Уфе с использованием тестовых терминалов в качестве абонентского оборудования.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter