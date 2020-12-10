МТС при помощи Ericsson и Qualcomm запустила в Уфе пилотную зону 5G на частотах LTE

Технология Ericsson Spectrum Sharing распределяет ресурсы сети между технологиями 4G LTE и 5G NR внутри выделенной полосы с интервалом в одну миллисекунду. Это значительно повышает эффективность использования спектра и сокращает задержки и время установления соединения. Кроме того, протестированное решение позволяет на четверть улучшить покрытие 5G NR за счет агрегации с более низкими частотными диапазонами LTE.