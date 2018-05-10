Чемпионат Башкирии по интерактивному футболу покажут в прямом эфире

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В матче сразятся Артур Шайбеков и Кирилл Волков.
10 мая в 19:00 в прямом эфире «БСТ» пройдет трансляция чемпионата Башкирии по интерактивному футболу, сообщает Gamingonline.tv.
В финале Артур Шайбеков встретится с Кириллом Волковым, который прошел в Гранд-финал по итогам «Кубка Сергея Семака», пятого и последнего предварительного тура чемпионата. Сегодня в прямом эфире зрители узнают, кто же завоюет историческое звание первого официального чемпионата РБ по интерактивному футболу.
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