Чемпионат Башкирии по интерактивному футболу покажут в прямом эфире

В финале Артур Шайбеков встретится с Кириллом Волковым, который прошел в Гранд-финал по итогам «Кубка Сергея Семака», пятого и последнего предварительного тура чемпионата. Сегодня в прямом эфире зрители узнают, кто же завоюет историческое звание первого официального чемпионата РБ по интерактивному футболу.