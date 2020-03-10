Когда лучше получить водительское удостоверение?

Постановление об изменении правил сдачи экзаменов было подписано еще в конце прошлого года. Окончательный вариант проекта пока широкой общественности представлен не был. Но сейчас уже известно, что теоретическая часть будет углублена, а в практической объединят город и автодром. Кроме этого планируется отмена штрафных баллов. Мы постарались разобраться, каких изменений ждать тем, кто собирается отучиться в автошколе.

В этом году ожидаются серьезные изменения в сдаче экзамена на получение водительских прав в ГИБДД. Соответствующее постановление подписал еще в декабре прошлого года действующий тогда премьер Дмитрий Медведев. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 октября.

Усложнение теории

Как следует из постановления правительства, нововведения будут как теоретической, так и практической части. Во-первых, ожидается увеличение числа вопросов теоретической части. Представители дорожной инспекции считают, что 20-ти вопросов недостаточно, поэтому их необходимо расширить и обновить. По предварительным данным, количество тестовых заданий будет увеличено до 50. К существующим вопросам добавят «профессиональные» моменты управления автомобилем, задачи, касающиеся психологии поведения и реакции на дороге, а также включат тесты по медицине. Но пока нет информации о том, как будет проходить экзамен, сколько времени будет отведено на каждый вопрос, будут ли разрешаться ошибки.

Справка: Сегодня курсанты на экзамене отвечают на 20 вопросов. На решение каждого дается 1 минута. Правила разрешают допустить 2 ошибки, за каждую из которых курсанту нужно ответить еще на 5 дополнительных вопросов.

Отмена автодрома

Еще одно новшество, которое ждет курсантов после введения новых правил, отмена автодрома. Представители дорожной инспекции считают, что упражнения на автодроме «лишь имитируют ощущение управления транспортным средством в условиях реального движения».

Поэтому, чтобы получить права, курсанту нужно будет сдать единый практический экзамен, где проверят сразу все навыки вождения автомобиля. В начале экзамена ученикам предстоит показать экзаменатору первоначальные навыки вождения «на закрытых площадках за пределами жилой застройки». После этого курсант продемонстрирует экзаменатору знание ПДД и автомобиля в условиях городского трафика. В частности, совершать левый и правый повороты, проезжать нерегулируемые перекрестки, «зебру», обгонять другие автомобили, останавливаться и начинать движение на подъеме и т.д..

Отмена штрафов

Сегодня во время экзамена на получение водительского удостоверения курсант может получить штрафные баллы. Они начисляются за ошибки, допущенные во время вождения. Если сумма этих баллов превышает отметку – 5, то экзамен не сдан. Согласно новым правилам, с этого года штрафные санкции будут отменены. Но ответа на вопрос о том, как будут оценивать ученика, пока также нет. Наверное, сейчас ведется активная разработка этого механизма.

Успеть до нововведений

Четкого понимания того, как будет происходить процесс сдачи экзамена на получение водительского удостоверения после 1 октября, пока нет. Окончательный вариант законопроекта широкой общественности пока представлен не был. Наверное, сейчас законодатели разрабатывают все недоработанные алгоритмы. Понятно одно, если вы давно планировали выучиться и получить водительские права, то лучше это сделать уже сейчас! Пока изменения не вступили в силу, вы сможете сдать экзамены спокойно по старым правилам.

Партнер данного материала автошкола «Автоландия».