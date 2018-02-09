Вконтакте пройдет прямой эфир для сдающих ЕГЭ в 2018 году

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Прямая трансляция затронет важные вопросы образования и науки в стране.
13 февраля в 18:30 по мск времени министра образования РФ Ольга Васильева ответит на вопросы участников социальной сети Вконтакте в прямом эфире #VKLIVE.
Главная тема эфира – ЕГЭ 2018. Ольга Юрьевна ответит на вопросы старшеклассников о ЕГЭ. С октября прошлого года в сообществе транслируются научные лекции ведущих ВУЗов под хэштегом #ЛекторийМинобрнауки. И прямая линия #VKLIVE, которую организовывает Минобрнауки, дает возможность развеять мифы о выпускных экзаменах.
Видеоплеер с прямой трансляцией вы найдете тут.
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