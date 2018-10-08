В России студентов могут перевести на онлайн-обучение

Представители министерства образования науки, Рособнадзора и национального совета по профессиональным квалификациям, которые образуют группу по госаккредитации образовательных программ ВУЗов, рассматривают возможность отмены большей части очных занятий, сообщают «Новые известия».

Вместо очных занятий предполагаются онлайн-курсы, разделенные на три уровня госаккредитации.

На первом, «базовом» уровне, вуз значительную часть курсов реализует в сети - студенты будут смотреть лекции из Национальной платформы открытого образования. Следующий уровень, «продвинутый», предполагает, что университет или институт может самостоятельно заниматься подготовкой онлайн-курсов, без помощи топ-университетов.

На третьем, «ведущем» уровне, все базовые курсы по профильному направлению и значительное число курсов по выбору будут реализованы в онлайн-форме, а также будут доступными для широкой аудитории.