В Башкирии о долгах за капремонт можно узнать на новом сервисе

Появился новый сервис, на котором можно узнать свою задолженность за капитальный ремонт, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства республики.

Данные о помещениях с долгами будут обновляться каждый месяц не позднее 15 числа месяца.

В сервисе «Узнай свою задолженность» необходимо ввести часть адреса и из появившегося списка выбрать необходимый дом. Там будет отображена информация о сумме ежемесячного платежа и о долге без учета начислений за текущий месяц.