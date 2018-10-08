В Башкирии о долгах за капремонт можно узнать на новом сервисе
Сегодня, 13:50ТехнологииРустэм Башкирцев
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Информация о задолженности будет обновляться ежемесячно не позднее 15 числа.
Появился новый сервис, на котором можно узнать свою задолженность за капитальный ремонт, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства республики.
Данные о помещениях с долгами будут обновляться каждый месяц не позднее 15 числа месяца.
В сервисе «Узнай свою задолженность» необходимо ввести часть адреса и из появившегося списка выбрать необходимый дом. Там будет отображена информация о сумме ежемесячного платежа и о долге без учета начислений за текущий месяц.
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