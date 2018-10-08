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В Башкирии о долгах за капремонт можно узнать на новом сервисе
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В Башкирии о долгах за капремонт можно узнать на новом сервисе

Сегодня, 13:50ТехнологииРустэм Башкирцев
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