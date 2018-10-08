Башкирский мед будут проверять на пестициды и антибиотики

В башкирском меде смогут определять до 600 показателей по остаточному содержанию антибиотиков, сообщает «Башинформ» со ссылкой на заместителя директора Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории Азамата Буканова.

Сейчас на базе лаборатории можно определить до 36 заболеваний пчел и допустить готовую продукцию к продаже.

Ко Всемирному форуму пчеловодов «Апимондия» в Уфе лабораторию обновят и расширят, она будет состоять из двух отделений.

В одном отделении будет изучать болезни пчел в трех кабинетах бактериологии, паразитологии и вирусологии. В другом будет исследоваться мед и продукты пчеловодства. В одном кабинете будет пробоподготовка, во втором будут проводить органолептический анализ, в третьем — биохимические исследования. Установят приборы, которые смогут определять до 600 показателей (остаточные антибиотики), 700 пестицидов. В том числе будет прибор, определяющий фальсификацию меда, а также содержание солей тяжелых металлов.