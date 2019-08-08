В Башкирии количество красных спутниковых тарелок МТС выросло в полтора раза за год

Рост популярности спутникового ТВ МТС в Башкирия происходит благодаря конкурентным тарифам, качественному канальному наполнению и уникальным конвергентным предложениям. Так, значительная часть всех новых подключений приходится на пакетное предложение «Весь спутник МТС», объединяющее спутниковый комплект и мобильный интернет-роутер, что особенно актуально для жителей частных домов и коттеджных поселков, где отсутствуют проводные провайдеры. В рамках предложения «Весь спутник МТС» абоненты могут купить комплект оборудования со скидкой 40 процентов и оплачивать услуги мобильного интернета и спутникового ТВ единым счетом.

Наибольшая доля подключений красных спутниковых тарелок в Башкортостане пришлась на Нуримановский, Бурзянский, Абзелиловский, Архангельский и Кармаскалинский районы. В целом по России Башкирия входит в десятку регионов с наибольшей абонентской базой, а также вошла в число регионов-лидеров по темпам роста количества абонентов спутникового ТВ МТС, в том числе Москва, Ленинградская область, Ставропольский край, Самарская область и другие.

«Спутниковое телевидение МТС поступательно увеличивает количество подписчиков благодаря выгодным условиям и уникальным комплексным продуктам, включающим в себя услуги мобильной связи, ТВ и высокоскоростного доступа в интернет. Мы намерены и дальше активно двигаться в направлении объединения нескольких сервисов вокруг спутникового ТВ для повышения комфорта абонентов при использовании нашего продукта», – отметил директор филиала МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

Ранее в июле 2019 года МТС заключила соглашение с Правительством Республики Башкортостан о предоставлении гражданам региона, проживающим вне зоны цифрового эфирного наземного вещания, бесплатного доступа к просмотру федеральных телеканалов Первого и Второго мультиплексов[1] и башкирского национального канала БСТ. Республика Башкортостан вошла в четвертый, заключительный, этап перехода с аналогового на цифровое вещание, который завершится 14 октября 2019 года. В результате отключения аналогового вещания более тысячи сел и деревень Республики окажутся вне зоны цифрового эфирного наземного вещания. Жители этих территорий смогут получить гарантированный законом бесплатный доступ к просмотру двадцати каналов первого и второго мультиплексов через спутниковое вещание. Оборудование граждане приобретают за свой счет. В МТС для таких граждан приготовили специальный комплект оборудования стоимостью 4500 рублей (без учета установки) с тарифом «Мульти-регион» без абонентской платы.

Спутниковое ТВ МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ (за исключением Камчатки и Чукотки). Суммарный канальный план включает 220 каналов. Приобрести комплект спутникового ТВ можно как в розничной сети МТС, насчитывающей более 5 800 салонов связи во всех регионах, так и у агентов-распространителей, а также на сайте МТС.