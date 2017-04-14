В соцсети «Одноклассники» запустили музыкальные чарты

Каждую неделю в социальной сети будет публиковаться рейтинг треков с наибольшим количеством прослушиваний, сообщили в социальной сети.
В первом рейтинге наиболее прослушиваемыми стали песни Светланы Лободы, Юлианны Карауловой и дуэта Artik&Asti. Список самых популярных треков формируется на основе количества прослушиваний пользователями Одноклассников во всех странах.
Доходы артистов от аудиорекламы в ОК напрямую зависят от количества прослушиваний песен и популярности артиста в социальной сети. Благодаря новому инструменту артисты, треки которых попадают в чарт, смогут увеличить число прослушиваний в Одноклассниках и получить более высокие доходы.
Топ-10 треков в первом чарте Одноклассников:
Светлана Лобода — «Случайная»
Юлианна Караулова — «Ты не такой»
Artik&Asti — «Неделимы»
Наргиз — «Ты моя нежность»
Грибы — «Тает лед»
Макс Барских — «Туманы»
Егор Крид — «Мне нравится»
MOT feat Ани Лорак — «Сопрано»
Макс Барских — «Неверная»
Estadarada — «Вите Надо Выйти»