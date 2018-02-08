Школьник из Уфы изобрел мобильное приложение для общения слепоглухих

Он выиграл грант в полмиллиона рублей на его создание.

Уфимец Артур Шайхатаров вошел в десятку победителей всероссийского конкурса УМНИК-Капитаны, сообщили в Фонде поддержки и развития науки Башкирии.

LifeFeel (чувство жизни) – так назвал свое приложение ученик 11 класса лицея №42 Артур Шайхатаров. Разработанная им специальная программа позволяет слепоглухим людям общаться между собой, а также с другими людьми независимо от того, сколько километров их разделяет. Этот проект стал победителем в конкурсе УМНИК-Капитаны Фонда содействия инновациям и удостоен гранта в полмиллиона рублей.

- Современные способы общения слепоглухих людей несовершенны, для коммуникации им нужно знать дактильный алфавит и находиться рядом с собеседником. С приложением LifeFeel все проще: собеседнику достаточно ввести сообщение на смартфоне, программа переведет его с помощью азбуки Морзе и передаст в виде вибраций получателю. Тот же сможет ввести ответное сообщение, касаясь пальцем экрана, — пояснил Артур Шайхатаров.

По словам школьника, идея проекта родилась три года назад, когда ему самому довелось пообщаться со слепоглухими людьми. Осознав, с какими проблемами им приходится ежедневно сталкиваться, Артур стал искать способы их решения.

- Я начал посещать мероприятия для слепоглухих людей в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых, где познакомился со многими интересными людьми, чьи истории меня поразили. Одна из моих собеседниц не видит и не слышит с детства, а с родителями общается своеобразным способом — прикладывая руку к их горлу или кадыку. Так она чувствует вибрации голоса и понимает, что они говорят, но в то же время ей хочется выходить в Интернет, контактировать со сверстниками из разных уголков мира, — рассказал он.

Увлечение программированием навело его на мысль — создать приложение для смартфона или умных часов, а принцип работы программы подсказало кино. По словам Артура, сцена из фильма «Интерстеллар» Кристофера Нолана, где герои общаются с помощью азбуки Морзе, и определила способ работы приложения.