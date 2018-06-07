Лайфхак для телеманов: «Ростелеком» запустил в Башкирии интерактивное ТВ

6 июня в Уфе состоялась презентация федерального продукта компании «Ростелеком» «Интерактивное телевидение». Журналисты и блогеры смогли протестировать все возможности сервисов.

- «Интерактивное телевидение» позволяет абонентам самим решать, что смотреть, когда и где, а это очень удобно. Оно полностью переворачивает привычное представление о просмотре телепрограмм, - заверил генеральный директор компании «Башинфорсвязь» Марат Долгоаршинных.

Пользователям услуги доступны до 230 телеканалов, в числе которых 8 местных и 87 в формате HD. В регулярно пополняемой коллекции «Видеопроката» собраны более 17 тысяч фильмов и сериалов на любой вкус.

О возможности управлять просмотром разговор особый. Услуга позволяет клиентам ставить эфир на паузу, смотреть передачи, вышедшие за последние 72 часа, перематывать программы из архива.

– Могу поделиться лайфхаком, – сообщил Марат Гайнуллович. – Если вы включили телевизор и обнаружили, что ваш любимый фильм уже идет, то вы можете зайти в архив передач и начать просмотр сначала. А рекламные блоки легко перемотать.

Благодаря сервису «Мультискрин» абоненты «Интерактивного ТВ» смогут забыть про семейные споры о том, что смотреть: футбол, сериал или мультфильм. Теперь телепрограммы можно одновременно просматривать на пяти любых устройствах: ноутбуках, смартфонах, планшетах. Начать можно дома, а продолжить по дороге на работу.

Отметим, что «Интерактивным ТВ» пользуются уже свыше пяти миллионов семей по всей России.

- Наши клиенты получают доступ к огромному количеству лицензионного телевизионного и видеоконтента и могут с легкостью организовать настоящий центр развлечений у себя дома, - отметил присутствовавший на презентации директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Антон Назаровский.

«Интерактивное ТВ» доступно абонентам «Башинформсвязи» вместе с высокоскоростным интернетом (до 300 Мбит/с) в пакете «Моя Башкирия». Абонентская плата от 450 рублей в месяц.