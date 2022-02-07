Владимир Потанин: Токенами возможно будет оплатить ипотеку

Владимир Потанин заявил в беседе с «Интерфаксом», что токены и цифровой рубль в дальнейшем могут начать использоваться не только в обороте товаров и услуг, но и в такой области, как ипотечное кредитование. Также финансовые активы выступают аналогами драгоценных металлов и художественных произведений.

Как сообщают newizv.ru, в начале февраля российской платформе Atomyze была выдана лицензия Центрального банка РФ, на основании чего он стал первым участником реестра операторов информационной системы по управлению цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Это означает, что в будущем токен может служить даже для оплаты ипотеки — над соответствующей программой уже ведется работа при участии Росбанка. Площадка «Атомайз», основанная на блокчейне, служит для токенизации физических активов. Такой функционал позволяет компании выпускать новые продукты: уже доступна опция обмена токенов на российские рубли и их хранение. «Интеррос» направит на реализацию проекта порядка одного миллиарда долларов, а «Норильский никель», крупнейшим акционером которого выступает Потанин, уже с 2020 года предлагает токены, привязанные к своим металлам, клиентам и инвесторам на биржах Европы. Потанин заявляет, что в нашей стране «Атомайз» имеет возможность оказывать такие же услуги, как и за границей, в том числе и выпускать токены, привязанные к металлам. На отечественном рынке первостепенным активом для представленных на блокчейн-площадке продуктов могут выступить договоры поставок по металлам, денежные требования и права по ценным бумагам. Воплощать в жизнь новые инициативы поможет инфраструктура Росбанка, который входит в состав группы Societe Generale. Он является первым банком-партнером Atomyze. Так, Росбанк выступит провайдером для двух значимых сервисов: делегированной идентификации потребителя и проведения расчетных операций по банковским счетам при заключении сделок с ЦФА. Потанин подчеркивает, что главное отличие такой платформы, как «Атомайз», от некоторых других криптовалют в том, что она обеспечивает пользователей качественными и безопасными цифровыми товарами и в итоге может вытеснить из продажи недостойные продукты. По словам бизнесмена, токены и поддержка ЦБ РФ по введению в оборот цифрового рубля помогут регулятору, скептически относящемуся к криптовалюте, развивать новые технологии без рисков, которые несут такие валюты, как биткойн. Кроме драгметаллов, через Atomyze в будущем смогут продавать и такие услуги, как ипотека. Владелец «Интерроса» предполагает, что в отдаленных субъектах России, где жилая недвижимость малоликвидна, например, как в Норильске, токенизация ипотечного кредитования может стать весьма эффективной. Жители таких регионов получат возможность конвертировать токены и переехать. Ипотечная программа с привязкой к токенам уже находится на стадии разработки в организациях, которые подчиняются Потанину, при сотрудничестве с Росбанком. Потанин рассказал, что «Интеррос» начал переговоры с Эрмитажем в Петербурге о предоставлении невзаимозаменяемых токенов (NFT). Если у музея появится необходимость отреставрировать картину, то сбор средств на такую работу будет организован через токены. Таким образом, те, кто оплачивает реставрацию, получат токены на цифровую копию картины или права на какую-либо эксклюзивную экскурсию.

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