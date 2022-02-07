На Урале запустили установку с имитацией космических условий

На Урале запустили установку с имитацией космических условий
На Урале запустили установку с имитацией космических условий
Вчера, 23:56ТехнологииФото: pxhere.com
В Уральском федеральном университете (УрФУ) в качестве эксперимента ввели в эксплуатацию установку, имитирующую космические условия.

Благодаря этому оборудованию ученые смогут культивировать эквивалент межзвездного льда, а также изучать химические соединения и процессы, происходящие в них в них. Об этом сообщает издание RT.

«Установка поможет приблизиться к разгадке тайны о том, как формируется жизнь во Вселенной. Используемые в сооружении частицы льда и пыли образуют первичный материал, из которого была сформирована Солнечная система», — рассказали в университете.

Ученые планируют получать льды с контролируемым составом. В небольшой камере они намерены получить сверхглубокий вакуум - такой же, как в космическом пространстве. После этого ученые будут помещать внутрь камеры составы на основе воды, смешанные с различными органическими добавками. В результате этого они узнают химические процессы, происходящие в белках и аминокислотах при очень низких температурах в условиях полного вакуума.

«В лаборатории астрохимики смогут подробно изучить, как в экстремальных космических условиях образуются сложные молекулы, которые потом участвуют в появлении чего-то живого», — прокомментировали в УрФУ.

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