В Instagram можно будет выкладывать часовые видео

Возможно, в ближайшее время пользователи социальной сети Instagram смогут закачивать в свои аккаунты видеоролики длительностью до 1 часа. Речь идет, по всей видимости, пока о видео в сервисе Stories. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Сейчас эти видео в «Сториз» ограничены 15 секундами. Для посетителей они доступны в течение суток.