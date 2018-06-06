В Instagram можно будет выкладывать часовые видео

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Сейчас пока еще хронометраж видео ограничен 15 секундами.
Возможно, в ближайшее время пользователи социальной сети Instagram смогут закачивать в свои аккаунты видеоролики длительностью до 1 часа. Речь идет, по всей видимости, пока о видео в сервисе Stories. Об этом сообщает издание «Ведомости».
Сейчас эти видео в «Сториз» ограничены 15 секундами. Для посетителей они доступны в течение суток.
Что касается размещения видео в своем альбоме, то пока длительность ограничена 1 минутой. Об увеличении доступного хронометража по всему сервису Instagram пока не известно.
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