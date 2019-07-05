МТС запустила туристический аудиогид «Городские легенды Уфы» на двух языках

«МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о запуске туристического мобильного маршрута по достопримечательностям города, составленного на основе предпочтений самих жителей Уфы. Маршрут представляет собой мобильный аудиогид на русском и английских языках.

Маршрут уфимских «Городских легенд» стартует от символа города и республики – памятника Салавату Юлаеву, дальше путь туристов пролегает через такие достопримечательности как музей Тюлькина, дом Аксакова, памятник Нигмати, сквер ArtTerria, музей Нестерова и сквер Гафури. Всего в Уфе "легендарный маршрут" оказался протяженностью почти 6 километров в длину, на его изучение уйдет примерно от полутора часов.

Фото: mts.ru

Путеводитель содержит текстовую часть с фотографиями знаковых мест и аудиогид. Звуковые экскурсии размещаются в мобильном приложении самостоятельных экскурсий Surprise Me и на крупнейшей в мире специализированной платформе аудиопутеводителей izi.TRAVEL. Перед началом экскурсии достаточно бесплатно скачать любое из приложений на свой смартфон из AppStore или Google Play, найти маршрут «Городские легенды Уфы» и следовать по маршруту, надев наушники.

Фото: mts.ru

«Буквально несколько дней осталось до старта международных игр в Уфе. Наш мобильный аудиогид – это простой, современный, доступный способ знакомства с многогранной историей столицы Башкирии, как для русскоговорящих, так и для иностранных туристов. Сегодня благодаря современным технологиям доступ к нужной информации становится проще. По этой причине мы решили использовать гаджеты и мобильные технологии для того, чтобы интересные страницы истории города стали еще ближе. Мы рады, что смогли быть полезны городу с точки зрения сохранения его культурных традиций и исторического наследия, уверен, что и местным жителям, и гостям города понравится изучать Уфу с «мобильным экскурсоводом», которым может стать любой смартфон», – отметил директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

Фото: mts.ru