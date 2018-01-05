Корпорация Apple предупредила об угрозах безопасности на своих устройствах

Угрозам дали имена: «Кризис» и «Призрак».

- Специалисты в области безопасности обнаружили проблемы, известные как «Кризис» (Meltdown) и «Призрак» (Spectre). Данные проблемы угрожают всем современным процессорам и воздействуют практически на все компьютеры и операционные системы. Пострадали все системы Mac и устройства на iOS, - цитирует заявление корпорации Apple РИА Новости.