Корпорация Apple предупредила об угрозах безопасности на своих устройствах
Сегодня, 12:20ТехнологииРазиф Абдуллин
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Угрозам дали имена: «Кризис» и «Призрак».
- Специалисты в области безопасности обнаружили проблемы, известные как «Кризис» (Meltdown) и «Призрак» (Spectre). Данные проблемы угрожают всем современным процессорам и воздействуют практически на все компьютеры и операционные системы. Пострадали все системы Mac и устройства на iOS, - цитирует заявление корпорации Apple РИА Новости.
Специалисты Apple советуют обладателями гаджетов устанавливать программы только из проверенных источников. В компании уже предприняли меры для снижения угрозы «Кризиса» для OS 11.2, macOS 10.13.2, и tvOS 11.2. В ближайшие дни планируется обезопасить браузер Safari от «Призрака».
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