В Одноклассниках появились обложки личных профилей

С новыми обложками профиля пользователи смогут сделать дизайн своей страницы в ОК более привлекательным и интересным для всех друзей. В том числе, с помощью обложки можно креативно поздравить близких с праздником или рассказать о важном событии.

Установить обложку можно на всех устройствах сразу: на компьютере и в мобильной версии соцсети, а также в приложениях на iOS и Android. Обложку можно выбрать из ранее загруженных в профиль фотографий или картинок, либо загрузить ее со смартфона или компьютера в формате jpg или png.