В Одноклассниках появились обложки личных профилей

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Теперь пользователи могут установить обложку профиля в дополнение к основной фотографии.
С новыми обложками профиля пользователи смогут сделать дизайн своей страницы в ОК более привлекательным и интересным для всех друзей. В том числе, с помощью обложки можно креативно поздравить близких с праздником или рассказать о важном событии.
Установить обложку можно на всех устройствах сразу: на компьютере и в мобильной версии соцсети, а также в приложениях на iOS и Android. Обложку можно выбрать из ранее загруженных в профиль фотографий или картинок, либо загрузить ее со смартфона или компьютера в формате jpg или png.
О том, как пользоваться обложками и какие форматы изображений оптимальны для установки, можно прочитать в разделе «Помощь» социальной сети.
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