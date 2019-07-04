БМК подтвердил надежность и безопасность канатов

Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») получил сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности на стальные канаты для нефтегазовой, горнодобывающей и других отраслей промышленности. Получение документа позволяет повысить конкурентоспособность продукции и расширить рынок ее сбыта как в России, так и в странах ближнего зарубежья.

Эксперты специализированной сертификационной компании подтвердили надежность и качество импортозамещающих стальных канатов различных конструкций и диаметров (от 8 мм до 58 мм), изготовленных на БМК по американскому стандарту API. Они имеют повышенную механическую прочность, гибкость и стойкость к агрессивным средам, воздействию низких и высоких температур. Широкая линейка сертифицированных канатов позволяет использовать их на опасных производственных объектах: разведочных скважинах, буровых установках и нефтяных платформах, угольных шахтах и горных карьерах.

Фото: пресс-служба БМК

Выдаче сертификата предшествовали проверка экспертами технической документации, протоколов испытаний канатов. Экспертиза подтвердила соответствие канатов БМК требованиям федеральных норм и правил в области промышленной безопасности. Сертификат предприятию выдан сроком на 5 лет.

Фото: пресс-служба БМК