Белорецкий металлургический комбинат увеличил производство стальных канатов

Наибольшим спросом у клиентов БМК пользовались талевые канаты для буровых установок нефтегазовой промышленности, грозотросы для линий электропередач, а также канаты для рыболовецкой отрасли и общего назначения для грузоподъемной техники и механизмов.

БМК продолжил также поставки своим постоянным потребителям: горно- и алмазодобывающим компаниям, предприятиям авиа- и судостроения.

Помимо традиционной канатной продукции, комбинат отгрузил опытные образцы своей новой импортозамещающей разработки – экскаваторные канаты с полимерным покрытием. Они проходят натурные испытания на угольных разрезах компаний «Южный Кузбасс» и «Якутуголь», в горных карьерах Коршуновского ГОКа и Пугачевского карьера (входят в Группу «Мечел»).

Тесты проводятся в рамках инвестиционного проекта по организации производства многопрядных канатов, который БМК реализует при поддержке Фонда развития промышленности и Правительства РБ. В промышленных масштабах комбинат начнет изготавливать новые канаты и покрывать их полимером уже в 2019 году.