Белорецкий металлургический комбинат увеличил производство стальных канатов
Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») в первом полугодии 2018 года отгрузил почти на 5% больше стальных канатов, чем за аналогичный период прошлого года.
Наибольшим спросом у клиентов БМК пользовались талевые канаты для буровых установок нефтегазовой промышленности, грозотросы для линий электропередач, а также канаты для рыболовецкой отрасли и общего назначения для грузоподъемной техники и механизмов.
БМК продолжил также поставки своим постоянным потребителям: горно- и алмазодобывающим компаниям, предприятиям авиа- и судостроения.
Помимо традиционной канатной продукции, комбинат отгрузил опытные образцы своей новой импортозамещающей разработки – экскаваторные канаты с полимерным покрытием. Они проходят натурные испытания на угольных разрезах компаний «Южный Кузбасс» и «Якутуголь», в горных карьерах Коршуновского ГОКа и Пугачевского карьера (входят в Группу «Мечел»).
Тесты проводятся в рамках инвестиционного проекта по организации производства многопрядных канатов, который БМК реализует при поддержке Фонда развития промышленности и Правительства РБ. В промышленных масштабах комбинат начнет изготавливать новые канаты и покрывать их полимером уже в 2019 году.
Сегодня каждая третья тонна канатов на рынке России изготовлена на БМК. Комбинат производит более 50 видов конструкций стальных канатов диаметрами от 0,6 мм до 64 мм. Канатная продукция используется в стеклоподъемниках автомобилей, пассажирских лифтах, на подвесных канатных дорогах, на строительных, металлургических и автомобильных кранах, на карьерных экскаваторах, в шахтных подъемниках и буровых установках, для оснастки судов морского и речного флота, в системе управления самолетов и вертолетов, космических кораблях, на высоковольтных линиях электропередач.