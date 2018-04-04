В Одноклассниках появилось приложение для оплаты мобильных телефонов
Сегодня, 16:14ТехнологииРустэм Башкирцев
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Одноклассники первыми из российских социальных сетей запустили возможность пополнить счет мобильного телефона.
С помощью специального приложения пользователи Одноклассников смогут оплатить свои мобильные телефоны. Пополнить счет можно как в веб-версии социальной сети, так и в мобильном браузере, и в приложениях OK.
Одноклассники на момент запуска не берут комиссию за зачисление денег. Счет пополняется с банковской карты, привязанной к профилю в социальной сети. В приложении доступна история платежей и возможность оплаты по тем же параметрам. В том числе посмотреть дату и время оплаты и номер транзакции уже совершенных платежей.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей