В Одноклассниках появилось приложение для оплаты мобильных телефонов

С помощью специального приложения пользователи Одноклассников смогут оплатить свои мобильные телефоны. Пополнить счет можно как в веб-версии социальной сети, так и в мобильном браузере, и в приложениях OK.

Одноклассники на момент запуска не берут комиссию за зачисление денег. Счет пополняется с банковской карты, привязанной к профилю в социальной сети. В приложении доступна история платежей и возможность оплаты по тем же параметрам. В том числе посмотреть дату и время оплаты и номер транзакции уже совершенных платежей.