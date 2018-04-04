В мэрии Уфы запустили новую платформу для проведения соцопросов

Глава Уфы Ирек Ялалов поручил создать единую платформу с аутентификацией через Единую систему идентификации и аутентификации, которая используется на Госуслугах, для проведения опросов общественного мнения горожан, сообщили в пресс-службе администрации города.

Входить на площадку для голосования опрос.уфа.рф или opros.ufacity.info можно будет с тем же логином и паролем, которые используются на портале Госуслуг. Таким образом, на новом ресурсе будут достоверные результаты от реальных людей, что поможет избежать накруток.

Напомним, ранее сотрудники мэрии Уфы проводили опрос о том, когда проводить Курбан-байрам и какой парк столицы благоустроить в первую очередь.