В мэрии Уфы запустили новую платформу для проведения соцопросов
Она должна помочь избежать накруток голосов.
Глава Уфы Ирек Ялалов поручил создать единую платформу с аутентификацией через Единую систему идентификации и аутентификации, которая используется на Госуслугах, для проведения опросов общественного мнения горожан, сообщили в пресс-службе администрации города.
Входить на площадку для голосования опрос.уфа.рф или opros.ufacity.info можно будет с тем же логином и паролем, которые используются на портале Госуслуг. Таким образом, на новом ресурсе будут достоверные результаты от реальных людей, что поможет избежать накруток.
Напомним, ранее сотрудники мэрии Уфы проводили опрос о том, когда проводить Курбан-байрам и какой парк столицы благоустроить в первую очередь.
Платформа максимально простая, адаптирована под мобильные устройства и позволяет заниматься только соцопросами. Главная задача - в кратчайшие сроки превратить эту платформу в реальный инструмент участия уфимцев в развитии родного города, сообщил Ирек Ялалов.